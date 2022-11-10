Merit Park Hotel, tarih devi İlber Ortaylı’yı ağırlayacak

Türk ve Dünya tarihi için çok büyük önem taşıyan tarihçi, akademisyen ve yazar “Prof. Dr. İlber Ortaylı” 11 Aralık 2022 Pazar günü Merit Park Hotel’de seminer verecek.

Ortaylı, "Tarih Kurumu Şeref Üyesi” olan İlber Ortaylı aynı zamanda “Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi”, “Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Formu Üyesidir”.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü tarafından yapmış olduğu birçok değerli çalışmalarından ötürü “Fahri Profesör” ünvanı almıştır.

Birçok ödüle layık görülmüş, alanında uzman ve birçok esere imza atmış olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Merit Park Hotel sponsorluğunda ve Ada Eğitim & Akademi katkılarıyla gerçekleşecek olan kişisel gelişim ve dönüşüm zirvesinde “Hayatın Lideri Olmak” konusunu ele alacak.

Aynı zamanda 2022 yılında yayımlanan “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” kitabıyla aynı adlı konu başlığı ile bilgilendirmelerde bulunacak. İmzalı kitapların da satılacağı seminerde, arzu edenler İlber Ortaylı kitaplarına da sahip olabilecekler.

Psikoloji, hukuk, liderlik, kişisel gelişim ve iletişim konularının ele alınacağı zirvede Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yanı sıra, Türk televizyonlarında sıkça haber programlarına katılan Psk. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ve Uzm. Kl. Psikolog Büşra Şahin’de zirvede yerini alacak.



