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Merit Park Casino kıdemli çalışanları onure etti

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Merit Park Casino bünyesinde 10 ila 20 yılını dolduran çalışanlara plaket takdim edildi

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Merit Park Casino kıdemli çalışanları onure etti
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Girne'nin gözde turizm ve eğlence merkezi olan Merit Park Casino’da düzenlenen törende, bünyesinde 10 ila 20 yılını dolduran çalışanlarına plaket takdim edildi. Törende konuşma yapan Merit Park Casino Koordinatörü Selen Günay, uzun yıllardır şirkete emek veren personellere hitaben şu sözleri dile getirdi:" Bugün burada çok özel bir anı hep birlikte kutlamak için toplandık. Hepimiz bir ailenin parçaları olarak bu şirkette birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor ve birlikte başarıyoruz. Ancak sizler bu başarı hikayesinin en kıdemli ve özverili kahramanlarısınız. Yıllardır bizimle birlikte yürüyen, emek veren, fedakarlık eden ve şirketimizin bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan kişilersiniz. Sizleri saygı ile selamlıyorum. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Tören, Merit Park Casino’nun misafir memnuniyeti odaklı vizyonunun temel taşlarından biri olan deneyimli ve bağlı çalışanlarının önemli rolünü bir kez daha vurguladı. Bu anlamlı etkinlikte, toplamda 103 çalışana plaket takdim edilirken, çalışanlar, hem gurur dolu anlar yaşadı hem de keyifli bir akşam geçirdi.

Merit Park Casino, sunduğu benzersiz eğlence ve oyun deneyimi ile Kıbrıs’ın önde gelen turizm merkezlerinden biri olarak misafirlerine hizmet vermektedir. Deneyimli ve güler yüzlü kadrosuyla misafir memnuniyetini her zaman ön planda tutan Merit Park Casino, kalite ve konforu bir arada sunmaya devam ediyor.

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