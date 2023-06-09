Merit Lefkoşa Hotel'in melek misafirleri vardı

Merit Lefkoşa Hotel Uluslararası Down Federasyonu ve KKTC Uluslararası Down Federasyonu iş birliği ile Kapalı Maraş’ta düzenlenen, Uluslararası Maraş Down Plaj Futbolu Festivali vesilesi ile ülkemizde bulunan; Türkiye, Polonya, Karadağ, Montenegro, Kazakistan ve Bosna – Hersek’ den dawn sendromlu çocuklar ve ailelerini ağırladı.Etkinlikte, Uluslararası Down Fedarasyonu Başkanı Abdullah Muhammet Tuncay ve KKTC Uluslararası Down Fedarasyonu Başkanı Tülay UMUT Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine GÜRSES’e katkılarından dolayı plaket sunarak teşekkürlerini ilettiler.