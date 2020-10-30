Merit Lefkoşa Hotel 12. hizmet yılını personeliyle kutladı

Kapılarını misafirlerine çok anlamlı bir gün olan Cumhuriyet Bayramında açan; Başkent Lefkoşa’nın ilk beş yıldızlı oteli Merit Lefkoşa Hotel, 12’inci kuruluş yıldönümünü Ekim ayı personel toplantısında tüm personeli ile bir araya gelerek, mütevazi bir şekilde kutladı.

12’inci yıla özel düzenlenen etkinliğe Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Haluk Elver ve Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süha Türköz de katıldı.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, Kuruluş yıldönümü için düzenlenen bu özel günde personele itafen yaptığı konuşmasında; “Kapılarını 29 Ekim 2008 tarihinde misafirlerine açan Merit Lefkoşa Otelimiz, değerli misafirlerimizin desteği ve siz değerli personellerimizin özverili hizmetleri ile 12’inci yılına girdi. Misafirlerimize hizmet vermeye başladığımız günden bu güne hep birlikte bir çok başarıya imza attık. Tüm dünya’nın etkisinde kaldığı bu zor sürecide en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyor hep birlikte nice hizmet yıllarımız olması temennisiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum” sözleri ile emekleri için tüm personele teşekkür etti.

Etkinlikte 12. Yılını dolduran personellere teşekkür sertifikaları ve 12 yıl anısına hazırlanan hediyeleri takdim edildi.

