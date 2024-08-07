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Mehmetçik Üzüm Festivali’nde Örge Volkan coşkusu

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Mehmetçik Üzüm Festivali’nde Örge Volkan coşkusu
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Mehmetçik Üzüm Festivali, dün gece sahneye çıkan Örge Volkan'ın muhteşem konseriyle büyük bir coşku yaşadı. Örge Volkan, kendine özgü müzik tarzı ve etkileyici sahne performansıyla festival katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği konserde, festivalin enerjisi zirveye ulaştı ve müzikseverler Volkan'ın performansını büyük bir heyecanla izledi.

Konser ve diğer tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunuldu ve katılımcılara keyifli bir deneyim yaşatıldı. Örge Volkan’ın sahneye çıkışı, festivalin önemli anlarından biri oldu ve etkinliklerin kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gece sonunda, sanatçımıza plaketini Sağlık Bakanımız Dr. Hakan Dinçyürek takdim etti.

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