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Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Karadağ’da halk dansları festivaline katıldı

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Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Karadağ’da halk dansları festivaline katıldı
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Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Karadağ'da yapılan Budva Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katıldı.
Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Master Kadın Ekibi’yle KKTC’yi temsil ettiği festivalde bu yıl çeşitli ülkelerden 15 ekip yer aldı.

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi, 12 dansçı ve 2 yöneticiyle katıldıkları festivalde Mehmetçik bölgesini ve KKTC’yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.
Yıl boyunca çok sayıda kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Budva’da 25-29 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlendi.
 
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