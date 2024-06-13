Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu bölge okullarının mezuniyet etkinliklerine katıldı





Fatma Çimen Tuğlu: Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Fatma Çimen Tuğlu, belediye sınırları içerisinde eğitim veren Konuklar İlkokulu, Kumyalı İlkokulu ve Bafra Halk Plajında yer alan Çayırova İlkokulu mezuniyet etkinliklerinde çocuklara hitaben konuşma da yaptı.Fatma Çimen Tuğlu:

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Konuklar İlkokulu ve Kumyalı İlkokulu’nun mezuniyet töreni ve Çayırova İlkokulu’nun mezuniyet kutlama törenlerine katıldı.

Değerli Öğrenciler, Öğretmenler, Veliler ve Saygıdeğer Misafirler,

Bugün burada, Öğrencilerimizin 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sergisi açılışı ve mezuniyet töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı olarak, bu önemli dönüm noktasını sizlerle birlikte kutlamak benim için bir onurdur.

Öncelikle, mezun olan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bugüne gelmenizi sağlayan emekleriniz, kararlılığınız ve adanmışlığınız bizleri gururlandırdı. Gelecekte de büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum.

Kıymetli öğretmenlerimiz, çocuklarımızı yetiştirme ve eğitme konusundaki özveriniz için teşekkür ediyorum. Rehberliğiniz, sabrınız ve öğretme tutkunuz, bu genç zihinleri şekillendirmede ve onları gelecekteki zorluklara hazırlamada hayati önem taşıyor. Sizler, toplumumuzun temel taşlarısınız ve katkılarınız derinlemesine takdir edilmektedir.

Değerli veliler ve aileler, bugünkü kutlama, sizin desteğiniz ve teşviklerinizin de bir göstergesidir. Çocuklarınızın eğitimine olan bağlılığınız, onların başarısında büyük rol oynamıştır. Onlara verdiğiniz destek ve güven için teşekkür ederim.

Belediye olarak, okullarımıza çeşitli şekillerde destek vermeye her zaman kararlıyız. Ulaşım desteği, malzeme desteği ve okulumuzun güzelleştirilmesi için işçilik desteği sağladık. Eğitime yapılan yatırım,