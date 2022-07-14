Medi Foundation ailesinden anlamlı etkinlik

İsmet EzelÜlkemizde faaliyette olan yardım kuruluşlarından biri olan Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği Gazi Mağusa Polat Paşa Camii’nde sponsor ve bağış yapan kişiler aracılığı ile kesilmiş olan kurbanların yemek dağıtımını yaptı.Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Koldaş Medi öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 400/500 kişi ilgi gösterdi.Bölgede ihtiyaçlı olan kişi ve ailelerin ağırlıkla katıldığı ve çoğunlukla yabancılarla, öğrencilerin katıldığı etkinlikte başta İsmet Koldaş Medi olmak üzere tüm ekip yaptıkları bu hizmetten duydukları mutluluğu dile getirdiler.