banner762
banner815
Göçmenköy’de 4 imza birden
Göçmenköy’de 4 imza birden
79 0
Hem serin hem şifa kaynağı
Hem serin hem şifa kaynağı
12 0
 
Nereye gidiyoruz?
Nereye gidiyoruz?
36 0
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
22 0
Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak
Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak
18 0
Düşündüren bir paylaşım
Düşündüren bir paylaşım
31 0
Bunu da gördük
Bunu da gördük
26 0
banner797

Medi Foundation ailesinden anlamlı etkinlik

banner476

banner825
Medi Foundation ailesinden anlamlı etkinlik
İsmet Ezel
Ülkemizde faaliyette olan yardım kuruluşlarından biri olan Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği Gazi Mağusa Polat Paşa Camii’nde sponsor ve bağış yapan kişiler aracılığı ile kesilmiş olan kurbanların yemek dağıtımını yaptı.

Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Koldaş Medi öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 400/500 kişi ilgi gösterdi.

Bölgede ihtiyaçlı olan kişi ve ailelerin ağırlıkla katıldığı ve çoğunlukla yabancılarla, öğrencilerin katıldığı etkinlikte başta İsmet Koldaş Medi olmak üzere tüm ekip yaptıkları bu hizmetten duydukları mutluluğu dile getirdiler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.