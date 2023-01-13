Meclis bahçesine üç büst birden

TİKA’nın katkılarıyla Meclis binasının bahçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atatürk, Liderimiz Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın büstleri açılışı yapıldı

Cumhuriyet Meclisi binasının bahçesine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla yapılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstlerinin açılışı dün düzenlenen törenle yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) öğrencilerinden Mert Kazık “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” isimli şiiri, Emire Arseven ve Tılsım Kabaali “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük” isimli şiiri, Batuhan Serbülent Eker ise “Benim İki Bayrağım Var” adlı şiiri okudu. Açılış konuşmalarıyla süren törende, sinevizyon gösteriminin ardından büstlerin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, böyle bir açılış töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, açılıştan dolayı Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi tebrik etti, anıtta emeği geçen herkese teşekkürler etti.

T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinden yürüyen Dr. Küçük ve Denktaş’a işaret ederek, “Bizim bir andımız var, bu ant işte bu büyük önderlerin izinde son nefesimize kadar yürümektir” dedi.

Bugün bağımsız, egemen ve milli bir devlet olan KKTC’nin demokrasisinin en önemli kurumu olan parlamento önünde 3 liderin büstünü açma töreninde bulunmanın kendisi için bulunmaz bir onur olduğunu ifade eden Feyzioğlu, şüphesiz T.C. ve KKTC’nin ilelebet ve el ele payidar kalacağını vurguladı.

Feyzioğlu sözlerini “Selam olsun Mehmetçiğe, selam olsun Mücahide, selam olsun TMT ruhuna” diyerek tamamladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, milli mücadele tarihine işaret etti.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs davasını anlatmak için Anadolu’nun ilçelerine ve illerine giderek Kıbrıs’ta ENOSİS’in gerçekleşebileceğini, Kıbrıs’ın Girit olabileceğini anlattığını söyleyen Töre, bu çabalar sonucunda Kıbrıs davasının milli bir dava olarak benimsendiğini anlattı.

