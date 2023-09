Mayors for Peace örgütü, Çocuk Resim Yarışması “Huzurlu Şehirler 2023” etkinliği düzenliyor

Lefkoşalı çocuklar, LTB aracılığı ile yarışmaya katılabilecek

Lefkoşa’da yaşayan çocuklar ve gençler, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) aracılığıyla, Mayors for Peace (Barış İçin Belediye Başkanları) örgütü Çocuk Resim Yarışması “Huzurlu Şehirler 2023” etkinliğine katılabilecek.

LTB’den yapılan açıklamada, üye şehirlerinde barış eğitimini yaygınlaştırma amacıyla Çocuk Resim Yarışması’nı düzenleyen uluslararası örgüt Mayors for Peace’in üyesi olan Lefkoşa’da yaşayan 6-15 yaş arası çocukların da 29 Eylül tarihine kadar resimlerini Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ileterek yarışmaya katılabilecekleri kaydedildi.

Yarışma, “Barış senin için ne ifade eder?” temasıyla 6-10 yaş ve 11-15 yaş olarak düzenlenirken, başvurular 29 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar LTB Dış İlişkiler Birimi’ne yapılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.lefkosabelediyesi.org web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurup yapmış oldukları resimler ile formu da başvurularına eklemeleri gerekiyor. Sonuçlar Kasım ayında da Mayors for Peace web sitesinden duyurulacak.

Her yaş kategorisinden gelen resimlerden 5’er adet olmak üzere Mehmet Harmancı (LTB Başkanı), Laden Asilzade (Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı), Deniz Erkal (Uzman Psikolog), Özlem Ünsal (LTB Meclis Üyesi) ve Nurtane Karagil’den (Sanatçı) oluşan bir ön seçici kurul değerlendirmesinden geçip, yarışmaya gönderilecek.

Her kategoride bir birincilik ödülü, iki ikincilik ödülü ve üç üçüncülük ödülü sahibi eser seçilecek.

Barış İçin Belediye Başkanları Başkanlık Ödülü, birincilik ödülü alan iki eserden birine verilecek.

Eserleri dereceye giren üye şehirlere sertifika ve hatıra hediyeleri gönderilecek. Ayrıca, Barış İçin Belediye Başkanları Başkanlık Ödülü'nü kazananlar ve üye şehirlerin her birine, sanatçının adı, yaşı, ülkesi/bölgesi, şehri ve gönderilen sanat eserinin görselinin basılı olduğu 20'şer adet şeffaf klasör verilecek.

Yarışmaya katılım koşulları şöyle:

“Sadece B4 (257mm x 364mm) veya A3 (297mm x 420mm) boyutu kullanılmalıdır.

Teknik olarak sadece çizimler ve resimler ile katılım sağlanabilir. Fotoğraf kolajı, dijital resim, vb. kabul edilmeyecektir. Kullanılan malzemede herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Sanat eserleri bilgisayara taranacak şekilde düz bir yüzey üzerine çizilmeli/ boyanmalıdır.

Sanat eserlerinin daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.

Sanat eserleri tek bir birey tarafından yapılmış olmalıdır. (birkaç kişi tarafından üretilen eserler kabul edilmeyecektir)

Sanat eseri telif hakları, ticari markalar veya portre hakları gibi üçüncü bir şahsın haklarını ihlal etmemelidir (anime karakterleri dahil).

Kızıl Haç Derneği ve benzeri derneklerin logoları kullanılmamalıdır.

Her katılımcı sadece bir eser ile katılabilir.”