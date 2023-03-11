Malya Şehitleri unutulmadı

59 yıl önce 1964'te Malya köyünde yaşanan çatışmalarda şehit düşen 8 Kıbrıslı Türk anıldı

1964'te Malya köyünde yaşanan çatışmalarda Kıbrıslı Türkler 8 şehit 10 yaralı vermişti.

Malya Şehitleri, Aydınköy’de Malya Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören Aydınköy İlkokulu öğretmenlerinden Ahmet Baydar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, şehitler sayesinde KKTC’de yaşamın özgür, bağımsız, hür bir şekilde sürdürüldüğünü ve şehitlerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Tatar, 59 yıl önce Kıbrıslı Türklerin, Rumların saldırılarına geçit vermemek için elinden geleni yaptığını anımsatarak, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin desteği ile mücadele, direniş ve haykırışına devam ettiğini vurguladı.

BM’nin 4 Mart 1964’te aldığı 186 nolu kararın Kıbrıs Türk tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Tatar, “60 yıldır Kıbrıs Türk halkına yapılan bu acımasız haksızlık, bütün iyi niyetimize rağmen maalesef devam ettirilmektedir. Bunu her vesile ile kınıyoruz" dedi. Tatar, bugünlere kolay gelinmediğine de vurgu yaparak, Kıbrıs Türkü’nün, Rum tarafının gasp ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama edilemeyeceğini ifade etti.

