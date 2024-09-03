Mağusa’da panayır coşkusu

Gazimağusa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Mağusa Suriçi Panayırı tüm coşkusuyla devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği tarafından organize edilen ve stand gelirlerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı Mağusa Suriçi Panayırı, standlar, panayır oyuncakları, sahne performansları ve konserlerle devam ediyor.

Tarihi Suriçi’nde panayır kültürümüzün yaşatıldığı, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği Mağusa Suriçi Panayırı’nda hafta sonu performans sahneleyen MAGEM Sakarya Zumba Grubu ile birlikte eğlendi.

Cumartesi günü ülkemizin sevilen müzik gruplarından Grup Frekans, Pazar günü de Retro Çalgıcıları geniş repertuarı ile 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap etti, şarkılar bir ağızdan söylendi. Müzik gruplarının muhteşem sahne performansı büyük beğeni topladı.

MAĞUSA SURİÇİ PANAYIRI PROGRAMI

3 Eylül

20:00 Gazimağusa Halk Dansları Derneği Ekibi

20:30 Sidar Karakuş

4 Eylül

20:30 DJ Tüner

5 Eylül

20:00 Othello Folklor derneği

20:30 Burcu Arıkel

6 Eylül

20:30 Grup Otantik

7 Eylül

20:00 Retro Mix

20:30 Kuzey Kıbrıs İranlılar Klübü ile İran Gecesi

21:30 Grup Buğday

