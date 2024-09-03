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Mağusa’da panayır coşkusu

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Gazimağusa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Mağusa Suriçi Panayırı tüm coşkusuyla devam ediyor

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Mağusa’da panayır coşkusu
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Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği tarafından organize edilen ve stand gelirlerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı Mağusa Suriçi Panayırı, standlar, panayır oyuncakları, sahne performansları ve konserlerle devam ediyor.
Tarihi Suriçi’nde panayır kültürümüzün yaşatıldığı, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği Mağusa Suriçi Panayırı’nda hafta sonu performans sahneleyen MAGEM Sakarya Zumba Grubu ile birlikte eğlendi.
Cumartesi günü ülkemizin sevilen müzik gruplarından Grup Frekans, Pazar günü de  Retro Çalgıcıları geniş repertuarı ile 7’den 70’e  tüm yaş gruplarına hitap etti, şarkılar bir ağızdan söylendi. Müzik gruplarının muhteşem sahne performansı büyük beğeni topladı.
MAĞUSA SURİÇİ PANAYIRI PROGRAMI
3 Eylül                
20:00 Gazimağusa Halk Dansları Derneği Ekibi
20:30 Sidar Karakuş
4 Eylül               
20:30 DJ Tüner
5 Eylül                
20:00 Othello Folklor derneği
20:30 Burcu Arıkel
6 Eylül                
20:30 Grup Otantik
7 Eylül                
20:00 Retro Mix
20:30 Kuzey Kıbrıs İranlılar Klübü ile İran Gecesi
21:30 Grup Buğday
 
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