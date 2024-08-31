Mağusa Suriçi Panayırı başladı

Gazimağusa Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Mağusa Suriçi Panayırı dün akşam başladı.

Gazimağusa Belediyesi Basın Ofisinden verilen bilgiye göre akşam Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Ekibi, “Ateş ve Dans Show” ve yerli sanatçı Ahmet Evan sahne aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay panayırın açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, panayırın düzenlenmesinde belediye personeline çok büyük görev düştüğünü belirterek günlerdir emek veren tüm personele teşekkür etti.

Mağusa Suriçi Panayırı’nın ileriki yıllarda Hendek’te yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Uluçay, “gelecek yıl tüm kent halkının da hayali olan bu projemizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi. Konuşmasında Gazimağusa’nın barış ve saygı kenti olduğunu belirten Başkan Uluçay, Mağusa Suriçi Panayırı’nın keyif dolu geçmesini diledi.

Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği tarafından organize edilen Panayır’ın stand gelirleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak. Mağusa Suriçi Panayırı 8 Eylül’de sona erecek. Mağusa Suriçi Panayırı’nda tüm konserler ücretsiz olacak.

Program:

31 Ağustos;

1 Eylül;

2 Eylül ;

3 Eylül;

4 Eylül;

5 Eylül ;

6 Eylül;

7 Eylül ;