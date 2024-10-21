Mağusa Kent Orkestrası “Unutulmaz Aşk Şarkıları” konseri verdi

Derviş İşgüzar’ın konuk sanatçı olarak sahne aldığı, Burcu Durmaz ve Mağusa Kent Orkestrası ile ‘’Unutulmaz Aşk Şarkıları’’ konseri, cumartesi akşamı Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı

Mağusa Kent Orkestrası, Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonu ile düzenlenen konserde halkla buluştu.

Mağusa Kent Orkestrası’ndan yapılan açıklamaya göre, Derviş İşgüzar’ın konuk sanatçı olarak sahne aldığı, Burcu Durmaz ve Mağusa Kent Orkestrası ile ‘’Unutulmaz Aşk Şarkıları’’ konseri, cumartesi akşamı Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı.

Konserde, ayrıca, 14-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ‘’Adalet İçin 3 Dakika Karanlık’’ eylemi kapsamında Namık Kemal Meydanı karanlığa bürünerek İsias davasında adalet arayışına dikkat çekildi.

2024 yılının bahar aylarında, Oskay Hoca, Atakan Sarı ve Mustafa Fegan’ın ortak vizyonuyla kurulan Mağusa Kent Orkestrası’nın ilk kez dinleyicisiyle buluştuğu konserde, orkestranın kurulum amacı ve üyeleri de halka tanıtıldı.

Gecede okunan bildiride ‘’Bu buluşma bir yolculuğun ilk adımı olarak belleklerimizdeki yerini alacak. Bizimle beraber yürüsün, umudumuzu taze tutsun diye şu dileği de yanımıza alalım: En büyük hayalimiz, Mağusalıların Mağusa Kent Orkestrası’nı benimsemeleri ve Mağusa Kent Orkestrası’nın St. Nicolas Katedrali, Mağusa Türk Gücü ve NKL gibi Mağusa’nın simgeleri arasında yerini almasıdır. Müzikle bir arada olmaya, ortak duyguda, ortak yaşantıda buluşmaya, kentin ortak belleğine katkıda bulunmaya doğru yolculuğumuz uzun soluklu, birlikte ve umut dolu olsun.’’ ifadeleri yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da yaptığı konuşmada, Mağusa Kent Orkestrası ile Mağusa’nın önemli bir değere sahip olduğunu ifade ederek, yeni kurulan ekibe başarılar diledi.

Katkıda bulunan ve konsere katılan herkese teşekkür eden Başkan Uluçay, Mağusa Kent Orkestrası’na çiçek takdiminde de bulundu.