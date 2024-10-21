banner913
banner932
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
15 0
Rumlar federal çözüme inanmıyor
Rumlar federal çözüme inanmıyor
26 0
 
Gözler yine Adıyaman'da olacak
Gözler yine Adıyaman'da olacak
26 0
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
50 0
Pulyacılar, zirveye yürüyor
Pulyacılar, zirveye yürüyor
34 0
Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
52 0
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
GAÜ öğrencilerinden kan bağışı
31 0
banner1032

Mağusa Kent Orkestrası “Unutulmaz Aşk Şarkıları” konseri verdi

banner1020

Derviş İşgüzar’ın konuk sanatçı olarak sahne aldığı, Burcu Durmaz ve Mağusa Kent Orkestrası ile ‘’Unutulmaz Aşk Şarkıları’’ konseri, cumartesi akşamı Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı

banner1045
Mağusa Kent Orkestrası “Unutulmaz Aşk Şarkıları” konseri verdi
banner971

 Mağusa Kent Orkestrası, Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonu ile düzenlenen konserde halkla buluştu.

Mağusa Kent Orkestrası’ndan yapılan açıklamaya göre, Derviş İşgüzar’ın konuk sanatçı olarak sahne aldığı, Burcu Durmaz ve Mağusa Kent Orkestrası ile ‘’Unutulmaz Aşk Şarkıları’’ konseri, cumartesi akşamı Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı. 

Konserde, ayrıca, 14-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ‘’Adalet İçin 3 Dakika Karanlık’’ eylemi kapsamında Namık Kemal Meydanı karanlığa bürünerek İsias davasında adalet arayışına dikkat çekildi.

2024 yılının bahar aylarında, Oskay Hoca, Atakan Sarı ve Mustafa Fegan’ın ortak vizyonuyla kurulan Mağusa Kent Orkestrası’nın ilk kez dinleyicisiyle buluştuğu konserde, orkestranın kurulum amacı ve üyeleri de halka tanıtıldı. 

Gecede okunan bildiride ‘’Bu buluşma bir yolculuğun ilk adımı olarak belleklerimizdeki yerini alacak. Bizimle beraber yürüsün, umudumuzu taze tutsun diye şu dileği de yanımıza alalım: En büyük hayalimiz, Mağusalıların Mağusa Kent Orkestrası’nı benimsemeleri ve Mağusa Kent Orkestrası’nın St. Nicolas Katedrali, Mağusa Türk Gücü ve NKL gibi Mağusa’nın simgeleri arasında yerini almasıdır. Müzikle bir arada olmaya, ortak duyguda, ortak yaşantıda buluşmaya, kentin ortak belleğine katkıda bulunmaya doğru yolculuğumuz uzun soluklu, birlikte ve umut dolu olsun.’’ ifadeleri yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da yaptığı konuşmada, Mağusa Kent Orkestrası ile Mağusa’nın önemli bir değere sahip olduğunu ifade ederek, yeni kurulan ekibe başarılar diledi.

Katkıda bulunan ve konsere katılan herkese teşekkür eden Başkan Uluçay, Mağusa Kent Orkestrası’na çiçek takdiminde de bulundu. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.