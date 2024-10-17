Mağusa Kent Orkestrası “Unutulmaz Aşk Şarkıları” konseri düzenleyecek

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Mağusa Kent Orkestrası “Unutulmaz Aşk Şarkıları” konseri verecek.



Konser, 19 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Namık Kemal Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



Oskay Hoca, Atakan Sarı ve Mustafa Fegan’ın ortak vizyonuyla 2024 yılının bahar aylarında, 15 gönüllü müzisyenin oluşturduğu Mağusa Kent Orkestrası, kente farklı bir tını, yeni bir ses kazandırmayı amaçlıyor.