MAGEM Maraş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet gezisi düzenledi

Belediyeden verilen bilgiye göre, günün anlam ve önemine uygun olarak bisikletlerini bayrak ve Atatürk motifli balonlarla süsleyen gençler, Maraş MAGEM’den dün saat 18.30’da sürüşe başlayarak belirlenen güzergâh boyunca pedal çevirdi.
Veyselliler Caddesi’nden 15 Ağustos Bulvarı güzergâhını takip eden gençler, Zafer Anıtı Çemberi noktasından ve Polat Paşa Bulvarı’ndan geçerek Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Canbulat Lisesi önünden Üç Çakırlar Caddesi’ne ulaştı ve Magem Maraş tesisine döndü.
Gazimağusa Belediyesi geziye katılanlara güvenli sürüş için bisiklet kaskı da hediye etti.
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