LTB’den “Yeni Yılda Zahra” etkinliği…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) “Yeni Yılda Zahra” etkinliğini düzenleyecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda şehrin sosyal dokusu ve gelişen ihtiyaçlarına uygun şekilde yayalaştırılan Zahra Sokak’taki etkinlik yarın akşam saat 19.00'da başlayacak.

Radyo Juke radyo sponsorluğunda DJ Coşkuner’in performansıyla başlayacak etkinlikte Aysu Mişon, Eril Cambaz, ve Nafiz Dölek sahne alacak.

