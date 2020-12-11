LTB yarın Arasta’da indirim günü düzenliyor

LTB’den verilen bilgiye göre, Surlariçi yayalaştırılmış bölgede yer alacak “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” etkinliği 10.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacak ve 20.00’de tamamlanacak.

Etkinlikte konserler, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, çocuk konserleri, çocuk oyunları ve kukla gösterileri de yer alacak, Lefkoşa Gezi Treni de ücretsiz Surlariçi gezisi yapacak.