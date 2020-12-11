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LTB yarın Arasta’da indirim günü düzenliyor

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LTB’den verilen bilgiye göre, Surlariçi yayalaştırılmış bölgede yer alacak “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” etkinliği 10.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacak ve 20.00’de tamamlanacak.

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LTB yarın Arasta’da indirim günü düzenliyor

  

Etkinlikte konserler, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, çocuk konserleri, çocuk oyunları ve kukla gösterileri de yer alacak, Lefkoşa Gezi Treni de ücretsiz Surlariçi gezisi yapacak. 

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