LTB organizasyonundaki “Dereboyu Şenliği” cumartesi…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)'nin düzenlediği Dereboyu Şenliği, cumartesi günü yapılacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, Gripin, Ahmet Evan, Eril Canbaz, Fireballs, Lütfiye Özipek, Nafiz Dölek, Native Cypriots, Osman Tuğsal ve Lefkoşa Belediye Orkestrası Çok Sesli Çocuk Koroları konserlerinin yer alacağı şenlik saat 14.00’de başlayıp 23.30’a kadar sürecek.Şenlikte dans gösterileri, ateş show, sanat atölyeleri ve çocuklar için yüz boyama, kukla gösterileri, oyunlar ile yarışmalar düzenlenecek. Lefkoşa Gezi Treni etkinlik boyunca özel turlarla Dereboyu’nda yer alacak.-Kumsal Park’ta 14.00’ten itibaren çocuklar için özel program...Şenlik kapsamında 14.00 ile 15.00 saatleri arasında Kumsal Park’ta Ozan Özgenler ile boyama, 15.00-16.00 saatleri arasında Ülviye Karabaşak ile ebru sanatı, 15.00-17.00 saatleri arasında yüz boyama, 15.30-16.30 Saatleri arasında Ferdiye Yurdakul ile Nefes ve Mandala, 16.30-17.15 saatleri arasında Hanife Tayyareci ile kukla gösterisi (Kırpık) ve saat 17.30’da Kumsal Park yanında Lefkoşa Belediye Orkestrası Çok Sesli Çocuk Koroları konseri yer alacak.-Gripin Eski Pronto karşısında sahne alıyorTürkiye’nin sevilen müzik gruplarından Gripin saat 22.00’de Eski Pronto karşısında sahne alacak. Gripin öncesi 21.30’da yine aynı alanda Ateş Show gerçekleştirilecek. (Sahne & Sanatçı Sponsoru – Les Ambassadeurs Hotel)-Tonic Nicosia’da DJ Serdar Eren, Ruhi Bistro Pub & Gustav Cafe’de Native Cypriots ve DJ AndımTonic Nicosia alanında saat 14.00’ten itibaren Dj Serdar Eren (Sanatçı Sponsoru – Tonic), Ruhi Bistro & Pub ve Gustav Cafe’de saat 19.00’da Native Cypriots, saat 20.30’da Dj Andım setleri ile yer alacak. (Sahne ve Sanatçı Sponsoru – Ruhi Bistro&Pub)-Kumsal Park yanında LBO Çok Sesli Çocuk Koroları, Nafiz Dölek, Fireballs ve DJ CoşkunerKumsal Park yanındaki alanda saat 17.30’da LBO Çok Sesli Çocuk Koroları, 19.00’da Fireballs, 20.00’de Led Dans Gösterisi ve 20.30’da Nafiz Dölek konseri yer alırken, konser sonrası DJ Coşkuner setleriyle geceye devam edecek. (Sahne & Sanatçı Sponsoru – Mr. Brown)-Eril Cambaz ile Lütfiye Özipek Califorian Restoran önünde sevenleri ile buluşacakEril Cambaz saat 19.00’da, Lütfiye Özipek ise saat 20.15’te Califorian Restaurant önünde sahne alacak. (Sahne & Sanatçı Sponsoru – Califorian & Cyprus Constructions)-Ahmet Evan ve Osman Tuğsal Mado Cafe önünde sahne alacakEtkinlik kapsamında Osman Tuğsal saat 18.30, Ahmet Evan ise saat 20.00 itibarıyla sahne alacak. (Sahne & Sanatçı Sponsoru – Puma)