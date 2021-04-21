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‘LTB Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ düzenleniyor

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‘LTB Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ düzenleniyor
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB),  Kadraj’da Lefkoşa  adlı ikinci fotoğraf yarışmasını düzenliyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin sanat ortamına canlılık kazandırmak ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasına destek olmak maksadıyla düzenlenen fotoğraf yarışmalarının ikincisi “Lefkoşa’nın Ruhu” temasıyla yapılacak.

Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışmasına katılım ücretsiz olup,  18 yaş üstü, amatör ve profesyonel herkes katılabilir. Başvuru süresi 23 Ağustos’ta sona erecek.

Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye de 2 bin TL, şehirde iz bırakan fotoğrafçılar adına jüri özel ödülü de verilecek. 

Yarışmaya sadece online olarak başvuru yapılabilir. Başvuru için https://www.lefkosabelediyesi.org/kadrajda-lefkosa/  adresi kullanılması gerekiyor.

Online başvuru için destek hattı da tahsis edildi.(telefon numarası 60 85 301)

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