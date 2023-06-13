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LTB - EMAA Yaz Kursları için kayıtlar perşembe günü başlıyor

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LTB - EMAA Yaz Kursları için kayıtlar perşembe günü başlıyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde her dönem düzenlenen yaz kursları için kayıtlar perşembe günü başlıyor. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6-8 ve 9-11 yaş gruplarında düzenlenecek kurslar, Çocuk Atölyesi ile Resim Atölyesi kategorilerinde gerçekleşecek. 8 hafta sürecek ve eğitmenliğini Ozan Özgenler ile Ülviye Karabaşak’ın yapacağı kurslar, 3 Temmuz’da başlayacak.
Kayıtlar, LTB Dış İlişkiler Birimi’ne (LTB binası 3. kat) yapılacak ve kurs materyalleri kursiyere ait olacak.
Eğlenceli ve yaratıcı ortam içinde çocukların kendilerini keşfetme ve geliştirme imkanı bulacağı atölye çalışmaları, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.
Yaz dönemi kursları programı şu şekilde:
“Çocuk Atölyesi – Eğitmen: Ozan Özgenler
Pazartesi, 10.00 – 11.00 (6-8 yaş) ve 11.30-12.30 (9-11 yaş)
Resim Atölyesi – Eğitmen: Ülviye Karabaşak
Çarşamba, 10.00 – 11.00 (6-8 yaş) ve 11.30 – 12.30 (9-11 yaş)”
 
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