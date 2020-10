LTB'den okullara 200 tablet

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla başlattığı “Eğitim her Çocuğun Hakkı” kampanyası kapsamında temin edilen 200 adet tabletin dağıtımını yaptı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve beraberindeki ekip, tabletleri okul yönetimlerine teslim etti.

Tabletler, Çağlayan İlkokulu, Şht. Tuncer İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu ile Gelibolu ilkokul müdürleri tarafından ihtiyaca göre öğrencilere dağıtılacak.

HARMANCI: “EĞİTİM AYRIMSIZ HER ÇOCUĞUN HAKKI”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, eğitimin ayrımsız her çocuğun hakkı olduğunu belirterek, bu süreçte hiçbir çocuğun eğitimden mahrum edilmemesi gerektiğini önemle vurguladı. Harmancı, kampanyaya katkı sağlayan herkese teşekkür etti.