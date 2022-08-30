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LTB'den Lefkoşa Hayvan Barınağı yararına etkinlik

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yarın “Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği düzenleniyor.

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LTB'den Lefkoşa Hayvan Barınağı yararına etkinlik

LTB yarın "Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği düzenliyor



LTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Hayvan Barınağı’nın daha yüksek kapasitede, daha da iyi hizmet verebilmesi için yenilemesi ve geliştirilmesine  destek amacı  taşıyan etkinlik saat 19.00’da Merkez Lefkoşa’da yer alacak.

Giriş ücretinin 25 TL olduğu etkinlik programı şöyle:

“Özcan Kahvecioğlu ile Yüz Boyama

Dj Barrisso (Capital Radio)

19.30 - Hanife Tayyareci ile Masal Atölyesi

20.00 - Aileler ve Çocuklar için Film Gösterimi

19.30 - Grup Frekans

20.30 - Tango Gösterisi (TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği)

21.00 – Olga Matiuc & Ahmet Sönmezler & Mulla Gül

22.00 – Ezgi Özcan”

 Etkinliğe Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Altın Patiler, Sessiz Kullar Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği, Mr. Pound, Altunçay Restoran ve Kybele Restoran katkı sağlayacak.


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