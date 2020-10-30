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LTB'den Cadılar Bayramı etkinliklerine izin yok

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LTB'den Cadılar Bayramı etkinliklerine izin yok

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Covid 19  Pandemisi’nden dolayı “Cadılar Bayramı” ile ilgili etkinliklere izin vermeme kararı aldı.

Kurallara uymayan işletmelere yasal işlem yapılacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) idaresi, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı’nda, LTB sınırları içerisinde hiçbir etkinliğe izin vermeme kararı aldı. 

Bu yıl Covid 19 Pandemisine yönelik alınmış ve uygulanmakta olan kurallar çerçevesinde, yarın akşam hiçbir etkinliğe izin vermeme kararı alındığı vurgulanan açıklamada, Covid 19 Pandemisi kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe, hijyen ve metrekareye düşen insan sayısı kuralları ile ilgili hatırlatma ve uyarı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, yarın gece Belediye ekiplerinin, rutin kontrollerine devam edeceği ve kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılıp, gerekmesi halinde kapatma işlemi uygulanacağı da vurgulandı.

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