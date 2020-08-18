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LTB'de Beyaz Yasemin Projesi’nde 7’nci döneme girildi

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Proje kapsamında LTB sınırlarında bulunan restoran ve kafe gibi iş yerlerinde yüksek hijyen koşulları ve hizmet standartlarına sahip, çevre kirliliği yaratmadan hizmet veren, özel gereksinimli birey erişimine müsait, çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratan işletmelere tescil belgesi verilecek

LTB'de Beyaz Yasemin Projesi’nde 7’nci döneme girildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından ülke yerel yönetimlerde ilk kez Mayıs 2015’te başkent sınırlarında uygulanmaya başlanan Beyaz Yasemin Projesi’nde 7’nci döneme girdiği kaydedildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, proje kapsamında LTB sınırlarında bulunan restoran ve kafe gibi iş yerlerinde yüksek hijyen koşulları ve hizmet standartlarına sahip, çevre kirliliği yaratmadan hizmet veren, özel gereksinimli birey erişimine müsait, çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratan işletmelere tescil belgesi verilecek.

Beyaz Yasemin Projesi’nde bu kez pandemi nedeniyle toplu eğitim yapılamayacak ve yeni başvuru kabul edilmeyecek.

Bu kapsamda belge almış olan işyerleri en geç 9 Eylül Çarşamba mesai bitimine kadar Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesine başvurmaları gerekiyor. 

İşyerlerinin değerlendirilmesi ve belge almaya hak kazananların belirlenmesi, Beyaz Yasemin Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılıyor. 

Komisyon, LTB Başkanı, LTB Meclis Üyesi, Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi, Çevre Mühendisleri Odası temsilcisi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası temsilcisi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği temsilcisinden oluşuyor.

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