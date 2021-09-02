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LTB Çocuk Şenliği’ yarın başlıyor

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LTB Çocuk Şenliği’ yarın başlıyor
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde “Lefkoşa Çocuk Şenliği’nde hep beraber eğleniyoruz” mottosu ile çocuklara yönelik şenlik düzenliyor.
LTB’den yapılan açıklamaya göre etkinlik, yarın 16.00-21.00 ve Cumartesi günü 10.00-21.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da yapılacak. 
Oyunlar, tiyatro-dans gösterileri, konserler, atölye çalışmaları, video gösterileri, jimnastik, yoga ve masal okuma gibi etkinliklerin düzenleneceği şenlikte tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı ve Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda tedbirler alınacağı belirtildi. 
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