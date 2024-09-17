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LTB Bursa Gastronomi Festivali'nde Kıbrıs’ın yöresel lezzetlerini tanıttı

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LTB Bursa Gastronomi Festivali'nde Kıbrıs’ın yöresel lezzetlerini tanıttı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kardeş şehri olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3’üncü Bursa Gastronomi Festivali'nde Lefkoşa stantı açarak Kıbrıs’ın yöresel lezzetlerini tanıttı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine festivale katılan LTB, Kıbrıs’ın çeşitli yöresel lezzetlerini hazırlayıp pişirerek Bursa halkının beğenisine sundu.
Bursa’nın kardeş şehirlerinin yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacı da taşıyan etkinlikte Bursa’nın kardeş şehirlerinden oluşan yedi farklı ülke ile 10 farklı şehirden katılımcılar ile  17 Bursa ilçe belediyesi de yer aldı.
 
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