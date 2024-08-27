LTB Başkanı Harmancı halk dansları festivali ekiplerini kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılan ekipleri kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Mehmet Harmancı, 14’üncü Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılan KKTC, Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den halk dansları ekiplerini kabul etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kabulde yaptığı konuşmada, halk dansları ekiplerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uluslararası organizasyonların önemine vurgu yapan Harmancı, bu tür organizasyonların barış ve uzlaşı kültürünün yanı sıra Lefkoşa'ya büyük bir zenginlik kattığını, bu yöndeki organizasyonlara desteklerinin süreceğini söyledi.



Ekip temsilcileri de Kıbrıs’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

14’üncü Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali bu akşam başlıyor

14’üncü Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali bu yıl 6 ülkeden ekiplerin katılımıyla gerçekleşecek. İlk gösteriler bu akşam Dernekler Sokağı’nda yer alacak.

Lefkoşa’da kültür-sanat alanında faaliyet gösteren TUFAD, FOGEM, FOLKDER, GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞİ ve HASDER tarafından, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkılarıyla organize edilen Festival yarından itibaren

Kızılbaş Parkı’nda devam edecek. Festival, 1 Eylül’de sona erecek, etkinlikler 20:30’da başlayacak.

Dünya kültürlerini Lefkoşa’da buluşturan Festival’de Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya, Türkiye ve KKTC’den TUFAD, FOGEM, FOLKDER, GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞİ ve HASDER ekipleri sahne alacak.