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Little Hands Eğitim Merkezi’nden görkemli tören

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Little Hands Eğitim Merkezi’nden görkemli tören
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Little Hands Eğitim Merkezi, bu yıl da muhteşem bir yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenledi.

Folk-Der’de yapılan törende, anasınıf öğrencileri diplomalarını alıp mezun olurken, diğer yaş grupları da dönem sonu karnelerini aldı. Belge töreninden sonra bale, halk dansları ve cimnastik gösterilerine de yer veren Little Hands Eğitim Merkezi, velilerden bolca alkış ve takdir topladı.

Sporu ve sanatı her zaman destekleyen kurum, bu muhteşem gösteriyle bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gecenin finalinde ise Joker Brass bando ekibi müthiş bir performans sergileyerek, izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.

 
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