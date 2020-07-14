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Little Hands Eğitim Merkezi’nden görkemli tören

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Little Hands Eğitim Merkezi’nden görkemli tören
14 Temmuz 2020 Salı 13:43

Little Hands Eğitim Merkezi 10 Temmuz Cuma akşamı, Bedesten’de düzenlediği görkemli törenle çocuklara karne ve diplomalarını verdi.

Törende konuşan okul kurucusu Asiye Yıltan şunları aktardı:

“Çocuklarımızın mutluluğu her şeyin üzerinde. Yaklaşık 3 ay süren pandemi süreci sonrası bu tören çocuklarımız ve bizim için çok güzel bir motivasyon oldu. Bilindiği üzere çocuklarımız bu yıl pandemi sürecinden dolayı 23 Nisan’ı da kutlayamamıştı. Bu tören hem onlara, hem bizlere, hem de ailelerimize çok güzel bir moral ve motivasyon sağladı.” şeklinde konuştu.

Asiye Yıltan, konuşmasının devamında “Aldıkları kaliteli eğitimle bir üst sınıfa geçen ve okulumuzun anasınıfından mezun olup ilkokula başlayacak olan tüm çocuklarımızı tebrik eder, başarılarının her daim artarak devam etmesini dilerim” dedi.

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