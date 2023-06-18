Lionslardan liderlik eğitimleri

Cuma günü başlayan eğitim, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Küresel Eylem Takımı ve New Voices Avrupa Koordinatörü PID Elisabeth Haderer tarafından veriliyor

Yapılan açıklamaya göre, Cuma günü başlayan eğitim, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Küresel Eylem Takımı ve New Voices Avrupa Koordinatörü PID Elisabeth Haderer tarafından veriliyor.

Lions International tarafından resmi adıyla “undistricted Cyprus” olarak tanınan ülkenin ilk kez uluslararası Lions eğitim müfredatının uygulandığı 'Lions Liderlik Eğitimi'ne ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Eğitimi, tüm dünya çapında Lions Genel Yönetmenler Okulu'nun başındaki Hollandalı PID Elisabeth Haderer veriyor. 1 Temmuz itibariyle Lions Kulüplerinde göreve başlayacak Kulüp Başkanları ve Kulüp Sekreterlerine açık olan eğitim, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi kampüsünde yer alıyor.

Organizasyonu Cyprus Virtual Lions'tan Fikret Şendil ve Nicosia New Generation'dan Anıl Meryem Altuğ Bilir'in üstlendiği eğitim, İngilizce olarak veriliyor. Katılımcılar için simültane çevirilerin Fikret Şendil tarafından yapıldığı eğitimde, Anıl Meryem Altuğ Bilir ise PID Elisabeth Haderer'e eğitmen olarak destek veriyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi kampüsünde Cuma günü başlayan eğitim, bugün tamamlanacak. Katılımcı Lion'lar, PID Elisabeth Haderer imzalı uluslararası Lions Liderlik Eğitimi sertifikası alacak.

Eğitim, Lions Kulüplerinde liderlik pozisyonunda görev yapacak olan başkan ve sekreterlerin kişisel gelişimine katkı sağlamayı ve tüm dünyada 200'den fazla coğrafik alanda, 50 bin kulüp ve 1.4 milyon üye sayısı ile toplum hizmeti sunan

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin çalışma düzenini daha iyi öğrenmelerini hedefliyor.