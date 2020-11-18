Lions piyangosu ertelendi

Düzenlediği spor etkinlikleri dikkat çeken Mağusa Kale Lions Kulübü Derneğinin düzenlediği piyangonun çekilişi ertelendi.
Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği tarafından yapılan açıklamada, 15 Kasım’da çekilmesi planlanan piyangonun çekilişi elde olmayan nedenlerden ötürü 15 Aralık 2020 tarihine ertelendi.
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