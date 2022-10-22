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Lions kulüpleri Prof. Dr. Hasan Besim’i konuk edecek

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Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren 14 Lions kulübü, Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olması sebebiyle, Genel Cerrah Prof. Dr. Hasan Besim'i çevrim içi toplantıda konuk edecek.

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Lions kulüpleri Prof. Dr. Hasan Besim’i konuk edecek

Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim Salı akşamı saat 19.45’te Zoom platformu üzerinden düzenlenecek herkese açık sanal söyleşiyi izlemek için ön kayıt şartı bulunmuyor.

Kıbrıs adasının ilk ve tek cyber-Lions kuruluşu olan Young Professionals Cyprus Virtual'un en sahipliğinde gerçekleşecek toplantı, Mağusa Kale, Girne Vatan, Girne Özgürada, Girne Ada, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Lefkoşa Sarayönü, Mağusa Mesarya, Lefkoşa Merkez, Nicosia New Generation, Mağusa Ravelin, Mağusa Desdemona ve Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri ortak etkinliği olarak düzenlenecek. Toplantının moderatörlüğünü Fikret Şendil ve Arda Çileker yürütecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrah olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Besim, sanal söyleşide meme kanseri, belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi verecek ve soruları yanıtlayacak.
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