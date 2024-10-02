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Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de

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Nicosia New Generation Lions Kulübü (NNG Lions Kulübü) tarafından organize edilen festivalin geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümüne bağışlanacak

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Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
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"2. Lion Kids Fest,"  Cumartesi günü Lefkoşa Taşkınköy'deki Dr. Fazıl Küçük Parkı'nda düzenlenecek.
Nicosia New Generation Lions Kulübü (NNG Lions Kulübü) tarafından organize edilen festivalin geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümüne bağışlanacak.
 17.00-22.00 saatleri arasında yapılacak festivalde özel eğitim gören çocuklar ile onkoloji tedavisi gören çocuklar için eğlenceli yarışmalar, şişme oyun parkları, kukla gösterileri, palyaço gösterileri, yüz boyama, dans gösterileri ve DJ performansları yer alacak.
Kulüp Başkanı Burcu Vudalı, yazılı açıklamasında tüm halkı etkinliğe davet etti ve festivalin gelirinin tamamının Çocuk Onkolojisi bölümüne bağışlanacağını belirtti.
Bilet satışlarından toplanan gelirle etkinlikte çekilişle çeşitli hediyeler dağıtılacağını kaydeden Vudalı, festivalle ilgili daha detaylı bilgi ve bilet temini için Nicosia New Generation Lions Kulübü ile 0 (533) 869 85 00 numaralı telefonun aranabileceğini kaydetti.
Biletler Yenişehir ve Yenikent Deniz Plazalardan da alınabilir.
Ana sponsorluğunu Californian Restoran Trd LTD'nin üstlendiği festivale , Lefkoşa Türk Belediyesi de katvı verecek.
 
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