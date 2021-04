Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu çocukların gelişimi için üretiyor

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu çocuklara ve ailelerine yönelik çevrimiçi eğlenceli ve eğitici etkinlikler sunuyor

Limasol Bankası yan kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu çocukların hayal güçlerini desteklemek, dinleme becerilerini geliştirmek ve özellikle pandemi dönemi eğitimlerine katkıda bulunmak için uzmanlar tarafından hazırlananvideoları geliştirdi.4-14 yaş grubunun hedef alındığı proje ile çocuklara her Pazar günü Limasol Bankası’nın sosyal medya kanallarından; hem sesli kitap videoları sunulmakta hem de çocukların uzman kişiler ile sanatsal etkinlikler yapmalarına destek verilmektedir.Sesli Kitap Projesi ve LSS Kurumu’nun çalışmaları hakkında bilgi veren LSS Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı İpek G. Halim Taşkapılı, LSS’nin çocuk tiyatrosunu desteklediğini, çocukları tiyatro ile buluşturduğunu ve çocuklarla birçok farklı sanatsal çalışmalar yapmanın yanı sıra 2018 yılında da “Sesli Kitap Serisi” projesini başlattığını belirtti.“Sesli Kitap Serisi” projesindeki tüm kitapların çocuklara yönelik olup büyük bir titizlikle seçildiğini belirten Taşkapılı, projede sesli kitaplar için fon müzik bestelendiğini, seslendirmenin tiyatro sanatçıları tarafından yapıldığını ve uzman psikologların önerileri doğrultusunda geliştirildiğini söyledi.Taşkapılı ayrıca, Çalışmadaki ilk kitapların ya Kıbrısla ilgili öyküler anlattığını ya da Kıbrıslı yazarlar tarafından kaleme alınmış olduğunu belirtti.Tüm bu öykülere ulaşabilmek için Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun Youtube kanalından sesli kitap diye arama yapmanın yeterli olacağını belirten LSS Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı İpek G. Halim Taşkapılı aynı zamanda öykülerin hepsinin ücretsiz olduğuna dikkat çekerek; öykülerin bir kısmının başka hiçbir yerde kayıt altına alınmadığını ve özgün öyküler dinlemek isteyenlerin muhakkak Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Youtube kanalını ziyaret etmesini önerdi.Bu yıl Sesli Kitap Serisi projesini genişleten kurum Limasol Bankası sosyal medya hesaplarından her Pazar çocuklara yönelik Dünya Edebiyatı’ndan da masallar içeren videolar paylaşmaya başladı.Proje kapsamında “Sesli Kitap Serisi’nde”; Ayşen Dağlı’nın yazmış olduğu “Süslü”, Suzan Polat’ın yazmış olduğu “Ormanın Kardeşliği”, Derya Atamer’in kaleme almış olduğu “Girne’de Kayıp Hazine” ve Hatice Tezcan’ın kaleme aldığı “Tilki ile Kirpi” yer alıyor.Öte yandan Dünya Edebiyatı’ndan da ‘‘Kapı Komşumuz Korsanlar, Sidney ve Stella Hiçbir Şeyi Paylaşamıyor’’ adlı sesli kitaplar yer alıyor. İlerleyen günlerde de yeni hikayeler sanatçılar tarafından seslendirilerek her Pazar günü çocuklarla buluşmaya devam edecek.Sanat Etkinlikleri ise; Sanat Terapisti Bahar Çıralı ve Sanat Öğretmeni Ozan Özgenler tarafından sosyal medyada yaratıcı fikirler ile paylaşılıyor.Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler konu hakkında yaptığı açıklamada, LSS Kurumu’nun 2011 yılında hayata geçtiğini ve bugüne kadar da sosyal sorumluluk adına birçok projeye imza attıklarını belirterek sözlerine başladı.Kemaler, kurumun sürdürülebilir bir dünya için sloganıyla, daha iyi bir yaşam için; çocuk, spor, sanat çevre ve eğitim gibi konularda çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, Sesli Kitap Serisi’nin ve sanat etkinliklerinin çocuklar için özenle hazırlanmış bir hediye olduğunun altını çizerek; birbirinden güzel öykülerin ve sanat etkinliklerinin keyifle dinlenmesini ve uygulamalarını temenni etti.

Süslü: https://www.youtube.com/watch?v=euq5T8C-ftk&t=30s

Ormanın Kardeşliği: https://www.youtube.com/watch?v=321SSoO99h4&t=2s

Girne’de Kayıp Hazine: https://www.youtube.com/watch?v=kcxxbLHU-U0&t=4s

Tilki ile Kirpi: https://www.youtube.com/watch?v=E5Yc7koEfGY&t=489s