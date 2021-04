Limasol Bankası’ndan Kıbrıs Türk tarihine yine anlamlı bir katkı

Limasol Bankası aslen Limasollu olan ve Limasollular Derneğinde yıllarca aktif görev alan Emekli Komutan Engin Naşit tarafından çalışmalarına başlatılan ve Özay Akif tarafından kaleme alınan “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” isimli kitabın basılmasına katkı sağladı

Kıbrıslı Türk Kadınlarının geçmişten günümüze kadar yaptıkları sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarının anlatıldığıisimli kitabın basılmasına katkı sağlayan Limasol Bankası, Limasollular (Leymosunlular) Derneği As Başkanı Müge Tancer ile kitabın takdimi için Banka’nın Genel Müdürlük binasında bir araya geldi.Ziyarette, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Aslen Limasollu olan ve Limasollular Derneğinde yıllarca aktif görev alan Emekli Komutan Engin Naşit tarafından çalışmalarına başlatılan ve Özay Akif tarafından kaleme alınan “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” isimli kitap Limasollular (Leymosunlular) Derneği As Başkanı Müge Tancer’e, Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler tarafından takdim edildi.Dernek As Başkanı Müge Tancer de, Dernek olarak kitabın basılmasında yapmış olduğu destekten dolayı Limasol Bankası’na teşekkür ederek Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’e plaket takdim etti.Ziyarette Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, Prof. Dr. Mustafa Tümer, Kitabın anlatım ve metinlerinin hazırlanmasında çok önemli katkısı bulunan Özay Elder ve Limasollular (Leymosunlular) Derneği As Başkanı Müge Tancer yer aldı.Limasollular (Leymosunlular) Derneği As Başkanı Yardımcısı Müge Tancer hem Dernek adına hem de Limasollu (Leymosunlu) Kadınlar ve aileleri adına tarihe ışık tutacak bu önemli eserin hayat bulmasını sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduğunu iletti.Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Engin Naşit’in son zamanında Kıbrıs Türk toplumuna kazandırdığı bu önemli tarihi eseri Limasol Bankası’nın yayınlanmasına katkı koymaktan memnuniyet duyduğunu belirterek sözlerine başladı. Kemaler, Kıbrıs Türk Toplumunun kadınlarının her zaman çalışkan, vefakar, fedakar ve başarılı olduklarını hatırlattı ve şunları kaydetti: “Osmanlı Dönemi, İngiliz Koloni Dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti Dönemi ve Kuzey Kıbrs Türk Cumhuriyeti dönemlerinde Kıbrıslı Türk Kadınlar hep sosyal hayatın içinde yer aldılar ve üzerlerine düşen görevleri hakkıyla, üstün başarılar ile yapmışlardır. İşte Bankamız tarafından yayınlanmasına katkı sağladığımız bu kitap yakın tarihimizde Limasol’da yaşayan Türk Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki katkılarını anlatan, diğer kuşaklara miras bırakabileceğimiz çok değerli bir eserdir. ”Hüseyin Kemaler sözlerinin sonunda Limasol Bankası’nın Limasol’da doğduğunu ve günümüze kadar köklü geçmişinden aldığı güçle yaşattığı, hatta bir dünya markası olma hedefi ile ilerleyen kurumun başarılarının altını çizerek, bu tür tarihe ışık tutan ve kalıcı eserlere banka olarak katkı koymaya devam edeceklerini ve bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bildiğini ifade etti.Ayrıca, Limasol Bankası ilerleyen günlerde Kıbrıs Türk tarihine katkı koymak ve eseri ölümsüzleştirmek amacı ile kitabın ülkemizdeki kütüphane ve üniversite kütüphanelerine takdim edileceğini, önümüzdeki günlerde de kitabın hem yetkili kitapevlerinden, hem de Limasollular (Leymosunlular) Derneği’nden temin edilebileceğini sözlerine ekledi.