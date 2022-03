Limasol Bankası Kadın Öyküleri’ne sahip çıkıyor

Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kıbrıslı Kadınların öykülerinin önemli ve unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, geleceğe bıraktıkları bu kalıcı eserlerden ötürü projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadın Öyküleri Derneği - Kıbrıslı Kadınların Hayatları Belgeseli hakkında detayları anlatan Şenay Ekingen, Gülev Sıdal, Fatma Özok ve Işın Ramadan Cemil şöyle konuştu:

“Bizler herkes tarafından tanınan ve bilinen kadınlarımızın yanında, isimleri bilinmeyen bizi biz yapan ve görünmeyen cesur kadınlarımızı hayatımıza değer katan kadınlarımızı da bu proje ile ön plana çıkarmayı hedefledik. Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak adına yola çıktık ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Yaptığımız araştırmalar sonucunda ada genelinde alanlarında farklı işlere imza atan isimler ile görüşme yaptık. Çekimlerde ve montaj aşamasında mutlaka dernek üyelerimizden birileri de var idi.

Her bir belgeselde farklı yönetmen ve ekibi ile çalıştık. Ayrıca her belgesel için katkı sağlayanlar oldu. Buradan onlara birkez daha sizler aracılığı ile teşekkür etmek istiyoruz. Bu durum bu tür projelerin ölümsüzleştirilmesi ve bir sonraki nesillere aktarılması açısından önemlidir.

Her belgesel tamamladıktan sonra bizler duygusal tepkiler aldık. Özellikle belgesin konuğu olan isimlerin yakınları bizlere ulaştı ve mutlu olduklarını ilettiler. Her belgeselin yayınından sonra bizlere yurt dışından, 3. ülkelerden ulaşanlar oldu. Bu durumda bizler açısından gurur verici oldu. Zaten bu projelere başlama hedefimiz daha çok kitleye ulaşarak, kadın hikayelerini anlatmaktı. Ayrıca bir de farklı içeriğe sahip yine kadın öykülerinin yer aldığı kitap çalışması yaptık. Umarız en kısa sürede bu projemizi ölümsüzleştirir ve kitap raflarında yer almasını sağlarız.”