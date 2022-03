Limasol Bankası her zaman kadının yanında

Limasol Bankası Kadın Çalışanları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne yardımda bulundu

“Sadece 8 Mart’ta değil, kadınları her zaman destekliyoruz” sloganıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadına dikkat çeken Limasol Türk Kooperatif Bankası kadınlara yönelik çıkardığı avantajlı ürünler ve geçmiş yıllarda imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile kadının yanında olmaya devam ediyor.

Limasol Bankası kadın öalışanları adına banka bünyesinden birim müdürleri Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların gücüne güç katmak için ihtiyaçlarını giderecek anlamlı bir yardımda bulundu.

Limasol Türk Kooperatif Bankası kadın çalışanları adına toplanan yardımı vermek için Lefkoşa Türk Belediyesi Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleşen ziyarete Limasol Bankası Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akıle Tatarlar, Kurumsal İletişim Birim Müdürü İpek G.Halim Taşkapılı’nın yanı sıra Kurumsal İletişim Birimi’nden Ceylan Çınarlılı katıldı.

Limasol Bankası Kurumsal İletişim Birim Müdürü İpek G.Halim Taşkapılı ile Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akıle Tatarlar yaptıkları ortak açıklamada “Limasol Bankası kadın çalışanlarımız olarak Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarına destek olabilmek adına böyle bir karar aldık. Bu yardım ile umarız ihtiyaçlar bir nebze olsun karşılanacaktır. Bu hareketin diğer kurum ya da kuruluşlarada örnek olmasını temenni ederiz ’’ dediler.

Lefkoşa Türk Belediyesi Toplum Çalışmaları Şubesi Şube Sorumlusu Sibel Demirpençe Kadın Sığınma Evi’nin 2016 yılından beri hizmette olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. Yapılan ziyaretten memnunniyeti dile getiren ve Limasol Ailesi’ne teşekkür eden Demirpençe sözlerini şöyle tamamladı:

“155’i ve 183 nolu telefon numaralarını arayarak kadınlar bizlere ulaşabiliyor, destek talep edebiliyorlar. Şu an sığınma evimizde 7 kadın kalıyor ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 2018 yılında kadınların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir bina inşa ettik. Yeni evde ise 12 oda ve 48 kişilik kapasite var. Kadınlar burada çocukları ile kalabiliyorlar. Ayrıca ortak paylaşım alanlarıda mevcut. Gerek görülürse de kapasite artırılabiliyor. Çok iyi fiziki koşullarda onları ağırlamaya çalışıyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Name Sarıkaya da ziyaret için teşekkürlerini dile getirerek destek veren Limasol Bankası kadın çalışanlarına teşekkür etti ve şunları kaydetti:

“Kadınların ihtiyaçlarını dinliyor ve karşılamak için çalışıyoruz. Sığınma evinde onlar ile yaşıyor ve dertlerine ortak oluyoruz. Yani tüm sıkıntılarını birebir yaşıyoruz. Kadınları yeni hayatlarına ilk adımlarını atabilmeleri için çalışıyoruz. Yeni hayatlarında daha güçlü bir şekilde hazır olana kadar misafir ediyoruz. Bizler için bu durum gurur vericidir.”