Leymosunlular Pikniği yapıldı

Pandemi nedeniyle verilen üç yıl aradan sonra dün yeniden düzenlenen etkinliğe, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanından Limasollular katıldı

Leymosun Kültür Vakfı’nın geleneksel etkinliği “Leymosunlular Pikniği”, Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla Boğaz Piknik alanında yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle verilen üç yıl aradan sonra dün yeniden düzenlenen etkinliğe, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanından Limasollular katıldı.

Leymosun Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu, pandemi nedeniyle 3 yıl ara verilen pikniği yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, amaçlarının Limasolluları bir araya getirerek kaynaştırmak ve Leymosun kültürünü yaşatarak geleceğe aktarmak olduğunu anlattı.



Önümüzdeki dönemde, pikniğin yanı sıra Leymosunluları bir araya getirecek farklı organizasyonlara da imza atacaklarını söyleyen Rasımoğlu, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, etkinliği düzenleyen Leymosun Kültür Vakfını kutlayarak, pikniğin Limasolluları bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Girne’de 1974’te sonra, nüfusun ağırlığını Limasol’dan göç eden vatandaşların oluşturduğunu dile getiren Şenkul, kent yaşamının kültürünün şekillenmesinde en önemli rolü Leymosunluların üstlendiğini söyledi.



Girne’nin kalbinin Leymosunlular olduğunu ifade eden Şenkul, belediye olarak Girne Kentinde meydan, sokak ve sahillerinde Leymosun varlığını, ağırlık ve etkisini hatırlatacak projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Kurulan stantlarda gün boyunca Limasol ve Kıbrıs Türk Kültürünün vazgeçilmez lezzetleri olan yiyecek içeceklerin satışı yapılan etkinlikte, Grup Otantik ile Kıbrıs Havaları da sahne aldı.

