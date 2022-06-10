Les Ambassadeurs Otel’de görkemli gala

Çekimleri Les Ambassadeurs Otel’de gerçekleşen Masal filminin basın Lansmanı, dün akşam görkemli bir şekilde yapıldı.Les Ambassadeurs Otel’de düzenlenen gala gecesine filmin oyuncularının yanı sıra Türkiye ve KKTC basını katıldı.Kokteyl ile başlayan gala gecesi, filmin gösterimiyle devam etti.Başrollerini Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı romantik komedi Masal'ın hikayesi gelen davetlilerin beğenisini kazandı.Yapımını Nilay Gürsoy'un üstlendiği, Nilay İslamoğlu'nun yönettiği Masal, heyecanlı bir aşk hikâyesini kadın dokunuşlarıyla anlatıyor.Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz dışında Hakan Meriçliler, Gözde Çığacı, Tarık Uğur Özenbaş, Cenk Acarlar, Yasmin Albay gibi usta ve yetenekli oyuncularıyla göz dolduran Masal iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor.Gala sonrasında da konuklar Pera sahne alırken grubun söylediği şarkılara oyuncularda eşlik Galaya özel olarak katılan sevilen sanatçı Yonca Lodi sahneye çıkarak iki şarkı söyledi.