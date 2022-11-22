Les Ambassadeurs Hotel’den Girne Maratonu’na destek

Girne’de “Sevimli Dostlarımız İçin Koşuyoruz” sloganıyla 27 Kasım Pazar günü düzenlenecek maratona Les Ambassadeurs Hotel’den destek geldi.

Maraton için kayıtlarını yaptıran Les Ambassadeurs Hotel yönetici ve çalışanları, “Sevimli dostlarımız için biz de” koşuyoruz” mesajı verdi.

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, Golden Dolphin AVM ana sponsorluğunda organize edilen Girne Yarı Maratonu, 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Maraton 3 kilometre halk koşusu, 10 ve 21 kilometre olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek.

Girne, Kordonboyu’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde başlayacak olan maraton, yine aynı noktada tamamlanacak. 21 kilometre kategorisi sabah saat 08.00’de, 10 kilometre kategorisi 08.15’te ve 3 kilometrelik halk koşusu ise 10.30’da başlayacak.

“Sevimli Dostlarımız İçin Koşuyoruz” sloganıyla 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek maratonun geliri, Girne Belediyesi 2. Etap Hayvan Barınağı yapımı için kullanılacak.