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Lefkoşa’yı cadılar bastı

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Cadılar Bayramı’nı kutlamak için farklı kostümler giyen gençler, Lefkoşa’da düzenlenen partide bir araya geldi

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Lefkoşa’yı cadılar bastı
 
Tüm dünyada ‘Cadılar Bayramı’ (Halloween)  olarak kutlanan 31 Ekim, ülkemizde de kutlandı.
Cadılar Bayramı’nı kutlamak için farklı kostümler giyen gençler, önceki gece Lefkoşa’nın Osmanpaşa Caddesi’nde düzenlenen partide bir araya geldi.



Trafiğe kapatılan ve renkli, eğlenceli görüntülere sahne olan caddede, yaratıcı kostümler dikkat çekti.



Giydikleri farklı kostümler ve yapılan yaratıcı makyajlarla farklı kimliklere bürünen gençler sabahın ilk ışıklarına kadar sokaklarda ve barlarda eğlendiler.


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