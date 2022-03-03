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Lefkoşa’ya çocuk merkezi

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Lefkoşa’ya çocuk merkezi
 
 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), çocuklara okul destek programı, İngilizce dersi ve sanatsal, kültürel ve sportif atölyelerle hizmetler sunacak Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni hizmete sundu.
Çocukların çok yönlü kişisel gelişimlerini teşvik edecek Lefkoşa Çocuk Merkezi, haftaiçi Salı’dan Cuma’ya 13.30-16.30 saatleri arasında, bölgedeki çocuklara okul destek programı, İngilizce dersi ve atölyelerle hizmet verecek ve her çocuğun öncelikle kendi değerini ve potansiyelini keşfetmesi sağlanacak.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Lefkoşa’da yaşayan her çocuğun tüm haklara eşit erişim şansına sahip olması için sorumlulukla çalıştıklarını söyledi. 
Toplum Çalışmaları Şubesi Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe de, ilkokula giden ve okul sonrası aktivitelerine ulaşmada zorluk yaşayan çocuklara hizmet vermek üzere çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Demirpençe, “'Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde çocukların derslerine destek olmak amacıyla yapılacak okul destek programı ve İngilizce derslerinin yanı sıra yaratıcı drama, müzik, ileri dönüşüm atölyesi, deneysel bilim atölyesi, jimnastik, sanat terapisi gibi atölyeler de düzenlenecek. Merkezin her hafta yaklaşık 60 çocuğa hizmet vermesi hedefleniyor” dedi.
 
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