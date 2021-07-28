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Lefkoşa’nın atık su arıtma tesisi onlıne etkinlikte konuşulacak

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Lefkoşa’nın atık su arıtma tesisi onlıne etkinlikte konuşulacak
Lefkoşa’daki atık su arıtma tesisinin geçmişi ve tesisle ilgili ileriye dönük planlar internet üzerinden yapılacak etkinlikte anlatılacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, atık su arıtma tesisinin, iki toplumun iş birliği ile yürütülen en eski çalışmalardan olduğu kaydedilerek, internet üzerinden yayınlanacak etkinlikte tesisle ilgili 40 yıllık başarı hikayesi ve geleceğe yönelik planların ele alınacağı kaydedildi.
Yarın 15.00-16.00 saatleri arasında Zoom  (https://bit.ly/3g2xNWq) üzerinden takip edilebilecek etkinlikte Faik Özkaynak ve Savvas Hadjineocleous konuşacak.
Türkçe ve İngilizce yapılacak etkinlikte, eş zamanlı Türkçe, İngilizce ve Yunanca çeviri de yapılacak. Çeviriden faydalanmak için zoom linkinden etkinlik kayıt formunu doldurulması gerekiyor. 
Ekinlik facebook.com/ABBilgi üzerinden de yayınlanacak.
 
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