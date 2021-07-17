20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümünde Lefkoşa’da Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali düzenleniyor.

Turizme, eğitime, ekonomiye, kültüre, doğaya ve tarihi birikime vurgu yapan “Bir Dünya Kuzey Kıbrıs” sloganı ile gerçekleşecek festival, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Okçular Vakfı işbirliğiyle 17-19 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Stadyumu Kompleksi’nde yapılacak. Festivalde mini golf, mini basketbol, mini futbol, badminton; Kıbrıslı genç tasarımcıların el sanatları sergisi, okçuluk deneyimleme, dericilik, çocuk oyunları, folklor gösterileri ve mehter gösterisi gibi etkinlikler yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu, konserlerin, etkinliklerin ve sürpriz konukların izleyicilerle buluşacağı festival kapsamında ayrıca, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da zafer alayları düzenlenecek.

Festivalde Türkiye’den Kahramanmaraş dondurması, pekmez sucuğu, Trabzon’un fındık ezmesi, Konya’nın etki ekmeği, Gaziantep’in baklavası gibi lezzetler de sunulacak.

Açılış, bugün saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yapılacak.