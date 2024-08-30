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Lefkoşa şenlendi

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14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

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Lefkoşa şenlendi
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14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali önceki akşam yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkılarıyla TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER tarafından organize edilen festival 1 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve belediye meclis üyelerinin yer aldığı korteje katılan misafir ülkeler Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'nin yanı sıra TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER dans ekipleri Lefkoşalıları selamladı. 

Şht. Kemal Ünal Caddesi’nde başlayıp, Kızılbaş Parkı’nda son bulan kortejin ardından Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nda festivalin açılış töreni düzenlendi.

Törende, TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ekipler gösteri sergiledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, 2019 yılında Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirilen festivali anımsatarak, sonrasında ise pandemi ve deprem felaketinden ötürü bir ara yaşandığını belirtti.

Harmancı, o dönemde Çağlayan’da festival için yeni bir açık alana ihtiyaç olduğu şeklinde verdikleri mesajın ardından Kızılbaş Parkı’nın hayat bulması ile bunun karşılandığını dile getirdi.

Başkan Harmancı, bölgenin ve insanlığın ince bir çizgide ilerlediğini, Filistin’de çoğunluğun kadın ve çocuk olduğu 40 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini ifade ederek, “Bu akşam farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, bunun bir ayırım değil, bizi bir arada tutan, eğlendiren, güldüren coşturan bir detay olduğunu görürsek barışa ulaşabiliriz.” diyerek sözlerini tamamladı.

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