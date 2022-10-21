Lefkoşa Maratonu'na Avrupa Şampiyonu atlet Guliyev'de katılacak

Bu yıl onuncusu düzenlenen maratona, sadece Lefkoşa değil, ülke genelinden 11 bine yakın kişi kayıt yaptırırken, Avrupa Şampiyonu, rekortmen Ramil Guliyev'de maratona katılmak için ülkemize geldi

Lefkoşa Maratonu pazar günü yapılıyor. Bu yıl onuncusu düzenlenen maratona, sadece Lefkoşa değil, ülke genelinden 11 bine yakın kişi kayıt yaptırdı.

Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl elde edilen gelir, LTB’nin yıllardır şehirdeki büyüklerin evlerine götürdüğü ve ihtiyaçlarına göre genişlettiği hizmetlerini bir çatı altına toplayacağı yeni Yaşam Merkezi için kullanılacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı bugün, Lefkoşa Maratonuna katılarak destek verecek olan Avrupa Şampiyonu, rekortmen Ramil Guliyev ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Harmancı

Harmancı, artık bir marka olan Lefkoşa Maratonu’na sadece Lefkoşa değil ülke genelinden katılım ve talep olduğunu ifade ederek, maratona ayrıca yarışmak için de önemli sporcu katılımı olduğunu söyledi.

Hedefin gelecek yıllarda maddi ödülleri artırarak daha önemli sporcuları maratona çekmek olduğunu ifade eden Harmancı, bu yüzden Spor Dairesi, ilgili bakanlıklar, sporla ilgili faaliyet gösteren tüm kesimlerin maratona destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Harmancı, spor dünyası, atletizmde Türk halkı için bir rol model olduğunu belirttiği Guliyev’in maratona katılmasının önemli bir katkı olduğunu ifade ederek, katılımı için teşekkür etti.

Maratona katılımdan dolayı herkese teşekkür eden ve maddi bir hedef değil, katılımcı sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Harmancı, bu katkılarla ülkeye güzel bir tesis kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Harmancı, “Pazar günü herkesin keyif çıkaracağı bir organizasyon düzenleyeceğiz” dedi ve dereceye girenlere tatil, otel konaklaması gibi hediyeleri olacağını kaydetti.

Harmancı, tüm kategorilerde ödül töreninin pazar günü saat 19.00’da Büyük Han'da yapılacağını, ayrıca yarın da Zahra Sokak'ta Makarna ve imza günü etkinliği yapılacağını söyledi.

Guliyev

Ramil Guliyev de, maratona davet için teşekkür ederek, pandeminin sporu çok etkilediğini ancak artık geride kaldığını ve KKTC için bu önemli maratona katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sakallı

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da, maratona destek verdiklerini ve dünya standartları çapında bir maraton düzenlemeye özen gösterdiklerini ifade ederek, emeği geçen, katılan herkese teşekkür etti.