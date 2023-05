Lefkoşa Kızılbaş Parkı'nda Gençlik Festivali düzenlendi

LTB Başkanı Harmancı: “Gençlere kendilerini özgür ve mutlu hissedecekleri alanlar yaratmaya devam edeceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Gençlik Festivali düzenledi.Kızılbaş Parkı’nda yer alan ve liseli gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivalde, liselerin müzik gruplarının kısa konserleri yanında çeşitli gösteriler yer aldı.LTB’den verilen bilgiye göre, Cuma Mağusalı Amfisi’nde kurulan sahnede yer alan etkinliklerde ilk olarak Lefkoşa Çocuk Merkezi & MüzikA Sanat Okulu öğrencilerinin piyano dinletisi yer aldı.Sonrasında Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Lisesi, Yakın Doğu Koleji ve Levent Koleji’nden gençlerin seçtiği parçalar ve yorumları canlı performansla sunuldu.Lefkoşa Gençlik Festivali’nde spor ve dans da yer alırken, Studio Euphorira by Nurcan Özatılgan’ın Jumping Fitnes Show’u yanında Dance of Fire Show ve Fitstop Spinning Show geceye renk katan etkinlikler oldu.-HarmancıFestivalde konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gençlerin beraber düşünüp beraber hareket etmesinin önemine değindi.Harmancı, “Gençler en çok kendilerinin anlaşılmadığından yakınırlar. Gençlere kendilerini özgürce ifade edecek alanlar yarattıkça, emin olun onları daha rahat anlayabileceğiz. Her zamanki gibi muhteşem bir enerji ile buradalar” dedi.Başkan Harmancı, sanatın, müziğin ve buna bağlı olarak gençliğin özgürlük alanlarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Lefkoşa’da her gencin kendini özgür hissedeceği alanları yaratmaya devam edeceklerini dile getirdi.Lefkoşa Gençlik Festivali’nin her 19 Mayıs’ta yer alacağını da söyleyen Başkan Harmancı, “Atamızın yolunda, bilimin ışığında, özgür ve laik bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.