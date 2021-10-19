Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu toplandı

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu; ‘Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde muhtemel sel felaketine karşı afet ve acil durum risklerinin azaltılması kapsamında, sel, su baskını ve dere yataklarının temizlenmesine yönelik alınan ve alınması gereken önlemler ve tedbirleri içeren gündemle bugün saat 10.00 da Lefkoşa Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplandı. Toplantıya Lefkoşa Kaymakamı Başkanlığında Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Bölge Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Değirmenlik Belediyesi temsilcileri katıldı.

Toplantıda; Belediyelerin sorumluluk bölgelerindeki dere yatakları ile ilgili yaptığı çalışmalar değerlendirilirken, olası acil durumlarda ihtiyaç duyulan araç gereç ve techizat bakımından bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ilçe sınırları içinde özel izinle açık kalabilecek işyerlerinin durumu değerlendirildi.

