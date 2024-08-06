Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında “İki Toplumlu Konser ve Halk Dansları Gösterisi” yapıldı

Lefkoşa Zahra Sokak’ta, dün akşam, “İki Toplumlu Konser ve Halk Dansları Gösterisi” yapıldı. Etkinlik, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum sanatçıların şarkılarına ve danslarına ev sahipliği yaptı.

AB Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Uluslararası Gençlik Günü'nü kutlamak ve gençlerin topluma olan hayati katkılarını vurgulamak amacıyla AB Bilgi Merkezi ve Halk Sanatları Derneği (HASDER) işbirliğiyle Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında gerçekleştirildi.Avrupa Komisyonu Program Destek Ofisi’nden Program Müdürü Deniz Birinci, HASDER Gençlik Kulübü Eş Başkanı Seden Selen Beyit ve LTB başkanı Mehmet Harmancı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Uluslararası Gençlik Günü'nün önemi ve gençlerin Kıbrıs'ın geleceğini şekillendirmedeki rollerinin vurgulandığı belirtildi.Açıklamada konuşmacılar, gençlerin güçlü yönlerini ve başarılarını takdir ederken, aynı zamanda günümüzde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek genç kuşakların daha fazla katılımının sağlanması ve başarılarının kutlanmasının gerektiğini vurguladıkları kaydedildi.Etkinlikte, her iki toplumdan genç yetenekleri bir araya getiren “Let's Sing Together” İki Toplumlu Müzik Grubu'nun performansları yer aldı.Ayrıca, HASDER ve Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) tarafından oynanan halk dansları gösterileri de izleyicilerle buluştu.- Halka açık bir belgesel film gösterimi ve söyleşi düzenlenecekLefkoşa Gençlik Günleri kapsamında etkinliklerin devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de AB Bilgi Merkezi'nde halka açık bir belgesel film gösterimi ve söyleşi düzenlenecek.Yönetmen Cemal Yıldırım'ın "Süt Babam" adlı belgeselinin Türkçe dilinde olacağı, İngilizce ve Yunanca altyazının da yer alacağının belirtildiği açıklamada, gösterimin ardından yönetmen ve belgeselde yer alan kişilerle mini bir söyleşi de gerçekleştirilecek.Açıklamada, ayrıca 12 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30’da ise HASDER Gençlik Kulübü organizasyonunda AB Bilgi Merkezi'nde gençlik sivil toplum örgütleri için bir “Yuvarlak Masa” toplantısının düzenleneceğini belirtildi.